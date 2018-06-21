Сегодня мы все реже ходим в магазины, заказывая доставку на дом. В Ford начали тесты беспилотника для доставки товаров.

Беспилотник для доставки создан на базе модернизированного фургона Transit Connect. Тестовый проект осуществляется совместно с компанией, которая занимается доставкой еды и товаров из ресторанов, кафе и магазинов.

В настоящее время пилотный проект запущен в Майами и Майами-Бич. В нем участвуют более 70 компаний. Жителям районов, где запущен проект, при заказе продуктов или других товаров предоставляется возможность выбрать опцию доставки на автономном автомобиле.

Для этой пилотной программы компания Ford разработала Transit Connect с системой специальных боксов для перевозки товаров. Одна машина сможет обслуживать сразу несколько заказов в рамках одного маршрута. Компании зачастую доставляют самые разные заказы (от суши до хозяйственных товаров), поэтому боксы для доставки отличаются по размеру, при этом каждый снабжен парой подстаканников для безопасной перевозки напитков.

Механика получения заказа потребителем была максимально упрощена. После того как автомобиль с товаром прибывает в пункт назначения, пользователь получает СМС о том, что заказ можно забрать. На сенсорном экране нужно набрать код доступа, полученный после размещения заказа, после чего на дисплей выводится сообщение с указанием о местонахождении товара, и загорается подсветка соответствующего бокса. Предыдущий проект показал, что клиентам нравятся звуковые подсказки, поэтому они также включены в программу Postmates.

Это первый коммерческий самоуправляемый автомобиль, специально модифицированный компанией Ford для тестирования различных интерфейсов: сенсорного экрана, системы с несколькими боксами и внешней аудиосистемы. По итогам этого проекта к 2021 году должен быть разработан дизайн самоуправляемого автомобиля, специально предназначенного для коммерческого использования.

Тестовые машины для пилотных проектов Ford выглядят как полностью автономные, хотя на самом деле управляются вручную опытным водителем. Это обусловлено тем, что главное на данном этапе – наладить правильную работу системы в конечных точках, на этапах загрузки товара и передачи его потребителю. При этом Ford продолжает тестирование и разработку технологий автономного управления на других экспериментальных машинах.

