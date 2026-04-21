Ford показал электрический трехрядный кроссовер, который так и не выпустил

Компания Ford раскрыла внешний вид отмененного электрического кроссовера. Модель, которая должна была выйти на рынок в 2025 году, так и не добралась до серийного производства из-за слабого спроса на электромобили

На единственном опубликованном изображении можно увидеть только профиль несостоявшейся модели. Кроссовер получил двухъярусную светодиодную оптику, покатую линию крыши и плоскую заднюю часть кузова.

Ранее генеральный директор Ford Джим Фарли называл этот проект «скоростным поездом» (визуально кроссовер чем-то напоминает вагон) и обещал запас хода более 560 км. Однако ожидания по спросу на крупные электрические SUV не оправдались, и компания приняла решение отказаться от проекта еще до официальной премьеры.

Тем не менее разработка не ушла в архив. В Ford подтверждают, что автомобиль используется как исследовательская платформа и помогает формировать следующее поколение электромобилей марки.

