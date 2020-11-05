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5 ноя 2020

Ford намерен сделать электромобили бюджетными

Ford намерен сделать электромобили бюджетными

Глава компании Ford заявил, что стоимость будущих моделей с электрическими силовыми установками будет гораздо привлекательнее, чем у конкурентов

В интервью изданию Wards Auto глава концерна Джим Фарли заявил, что Ford намерен сделать электромобили бюджетными: по словам топ-менеджера, стоимость будущих электрических моделей Ford будет находиться в диапазоне от 20 тысяч долларов до 70 тысяч долларов. Легковыми электрокарами дело не ограничится — в нынешнем месяце будет рассекречен коммерческий фургон E-Transit с электрической силовой установкой, а в будущем к нему присоединится и электропикап F-150 EV.

Между тем в США уже идет прием заказов на электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E.  Базовые версии с задним или полным приводом будут развивать 269 лошадиных сил. Заднеприводный электрокроссовер с топовой версией аккумуляторной батареи продемонстрирует 294 лошадиных силы. Наконец, самый мощный полноприводный Mustang Mach-E будет способен

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