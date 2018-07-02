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2 июл 2018

Ford отказался от участия в автосалоне в Женеве

Ford отказался от участия в автосалоне в Женеве

Автомобильные компании все чаще отказываются от участи в крупных международных автосалонах.

К ним присоединился Ford, который объявил о том, что пропустит мартовский автосалон в Женеве. Официальная причина: отсутствие значимых премьер для европейского рынка, ведь третье поколение Focus уже не только показано (на отдельном мероприятии, кстати), но и продается в Старом Свете.

«Участие в автосалоне стоит значительных средств, — заявил представитель Ford изданию Automotive News. — И если ты не собираешься привлечь внимание прессы и собрать на стенде толпу посетителей, то в чем смысл участия?».

Вместо этого Ford проведет отдельное от выставки мероприятие, посвященное гибридам и электромобилям, так как к ним сегодня приковано повышенное внимание со стороны покупателей.

Ранее о пропуске автосалоне в Женеве заявила Volvo, но шведы планомерно сокращают свое присутствие на выставках, отдавая предпочтение отдельным презентациям, которые с точки зрения маркетинга считаются более эффективными.

Ford пропустит и осенний автосалон в Париже этого года. Причем, к нему присоединились еще 11 крупных компаний, включая Nissan, Volkswagen Group и Fiat Chrysler Automobiles. Все они говорят о том, что участие в выставках не приносит должного эффекта, а стоит дорого.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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