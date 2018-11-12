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12 ноя 2018

Ford поднял цены. Опять

Ford поднял цены. Опять

Не успело все стихнуть после повышения цен месяц назад, как, внезапно, концерн решил провести еще одно увеличение. В этот раз под повышение попадают модели Fiesta, Ecosport, Explorerи Tourneo Custom

Это уже третье повышение цен за текущую осень. Первое произошло в начале сентября, тогда весь модельный ряд подорожал на 9-40 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Следующее повышение цены случилось ровно через месяц - практически весь легковой ряд подорожал на 15-20 тысяч рублей.

Практически все модели Ford дорожают во второй, а то и в третий раз. Так, например, Fiesta отныне стоит на 9 тысяч дороже. Стоимость седана составляет от 858 000 до 1 043 000 рублей. В зависимости от комплектации Ford Ecosport подорожал на 4000 — 12 000 рублей. Общая стоимость теперь составляет - от 999000 до 1 447 000 рублей.

Перейдем к более крупным моделям. Здесь картина выглядит аналогичным образом. Ford Explorer подорожал на 20 000 — 80 000 рублей. Стоимость большого кроссовера начинается от 2 719 000 рублей. Что же касается Ford Tourneo Custom, то его подорожание составило 22 тысячи рублей (во всех комплектациях). Автомобиль можно купить, заплатив от 2 411 000 до 2 561 000 рублей соответственно. 

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Автостат , Авторамблер

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