Ford показал три версии внедорожника Bronco и анонсировал суббренд

Через неделю Ford официально представит своё новое подразделение Bronco с собственным шильдиком, слоганом Built Wild и тремя моделями

Под историческим шильдиком с мустангом скрываются три полноприводных автомобиля: двухдверный Bronco, четырёхдверный Bronco и младший кроссовер Bronco Sport. По словам представителей Ford, все три модели построены с использованием разных принципов концепции Built Wild и сильно отличаются от остальной линейки автопроизводителя.

Автомобили прошли серию тестов на «выживание» в самых разных климатических условиях и на самых сложных покрытиях. В Ford уверяют, что все три Bronco могут перемещаться по любым дорогам благодаря своему классическому полному приводу, дополненному многочисленными электронными помощниками и системой настройки подвески при движении по сложным покрытиям.

Менеджер по маркетингу нового суббренда Марк Грюбер напомнил, что предлагал возродить семейство Bronco ещё в 2015 году, аргументируя тем, что у очень немногих производителей остались в линейках настоящие внедорожники, чья популярность только растёт от года к году.