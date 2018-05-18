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18 май 2018

Ford представил обновленный Everest

Ford представил обновленный Everest
Автор фото: фирма-производитель

Внедорожник Ford Everest в России неизвестен. А вот в странах азиатско-тихоокеанского рынка он стал грозным соперником Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner. Сейчас он находится в середине жизненного цикла поколения, а значит пришло время обновления.

Самое важное скрыто от глаз: в гамме внедорожника появился 2-литровый дизель с двойным турбонаддувом от соплатформенного Ford Ranger Raptor. Его мощность: 231 л.с. Двигатель агрегатирован с 10-ступенчатым «автоматом». Такой силовой агрегат доступен для топовых версий Ford Everest, более доступные по-прежнему оснащаются 3,2-литровым «атмосферником» мощностью 200 л.с.

После обновления Ford Everest получил новые активные системы безопасности: систему автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и полуавтоматическую систему парковки. Кроме того, теперь в базовое оснащение всех версий входит мультимедийная система SYNC 3 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также навигация.

Внешние отличия минимальны: Ford Everest получил обновленную радиаторную решетку, комплектация Trend получила проекционные фары, а топовая Titanium — легкосплавные диски нового дизайна.

Первыми обновленный Ford Everest получат австралийцы: продажи начнутся в четвертом квартале этого года. Импорт машины в Россию не планируется.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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