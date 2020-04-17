Ford создал запретные браслеты

Компания Ford разработала вибрирующие браслеты, которые помогают соблюдать необходимое расстояние между людьми во время пандемии коронавируса

По данным Bloomberg, их уже начали тестировать на группе добровольцев завода в Мичигане. Если тестирование пройдет успешно, Ford планирует начать массовое производство браслетов, когда все предприятия компании вернутся к полноценной работе. Это произойдёт не раньше, чем в середине мая.

Что касается функционала, то единственный механизм устройства — предупреждение о том, что нарушена безопасная дистанция. Вибрация начинается, когда расстояние между двумя браслетами сокращается до шести футов (1,83 метра). Такое расстояние по введённым в США правилам должны соблюдать люди для борьбы с распространением коронавируса.