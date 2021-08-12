Ford заменяет своих тест-пилотов роботами

Европейское подразделение Ford опубликовало видео, демонстрирующее работу новых тест-пилотов компании — двух специально разработанных роботов

Да друзья, еще в одной профессии человека заменили бездушной машиной, но на самом деле причина использования роботов достаточно прозаична. Дело в том, что работают они на тех машинах, которые проходят испытания в тяжелых условиях – весь процесс проходит в специальной камере, которая может моделировать любую погоду – от лютого холода, до знойной жары.

Если в испытаниях принимает участие человек, то это сопряжено с большим риском для здоровья и необходимости постоянного медицинского сопровождения. Роботы просто являются более живучими. Во всяком случае, они способны без проблем функционировать при температурах от -40 до +80. Кроме того, роботы способны работать много часов подряд. Так что высокие технологии в данном случае лишь увеличивают эффективность исследований.