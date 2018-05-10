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10 май 2018

Ford запатентовал автомобиль со встроенным мотоциклом

Ford запатентовал автомобиль со встроенным мотоциклом

Иногда перемещаясь на машине многие завидуют мотоциклистам, которые ловко лавируют в пробках. В Ford задумались над этим и подали патент на автомобиль с интегрированным мотоциклом.

Концепция предполагает, что мотоцикл находится между передними сиденьями, при этом часть передней панели является частью его конструкции. В итоге, вместе с частью кузова мотоцикл может в буквальном смысле этого слова выехать из автомобиля. Предполагается, что так будут делать водители, припарковавшиеся, обнаружив впереди себя большую пробку.

Кроме того, мотоцикл может быть оснащен электродвигателем. В этом случае, добравшись до центра города водитель пересаживается на экологически чистый байк и спокойно въезжает в те зоны города, куда транспортным средствам с ДВС въезд запрещен.

Неизвестно, стоит ли за этой заявкой, какая-либо конкретная конструкция: зачастую автопроизводители патентуют самые безумные конструкции лишь с целью, чтобы их наработками не воспользовались конкуренты.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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