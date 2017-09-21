Патенты автомобильных компаний зачастую вызывают удивление: производители регистрируют за собой порой самые безумные идеи. Однако патент компании Ford, появившийся в базе американского патентного ведомства самый странный из тех, что нам приходилось видеть.

По всей видимости в Ford подумали, а что будет в автономных автомобилях, которым не требуются водители, руль и педали? Вдруг пассажиры захотят сесть вокруг стола в поездке и, например, поиграть в настольные игры или перекусить?

Для этого в Ford придумали выдвижной стол, который убирается заподлицо в пол. Но что может произойти в случае аварии? Поэтому в стол интегрировано несколько подушек безопасности, которые открываются в случае аварии.

Конечно, пока это лишь идея и задумка, но кто знает, ведь эксперты говорят, что уже к 2030 году автономные автомобили войдут в повседневную жизнь людей.