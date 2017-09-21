Автомобильный портал Motorpage
21 сен 2017

Ford запатентовал автомобильный «обеденный» стол с подушкой безопасности

Ford запатентовал автомобильный «обеденный» стол с подушкой безопасности

Патенты автомобильных компаний зачастую вызывают удивление: производители регистрируют за собой порой самые безумные идеи. Однако патент компании Ford, появившийся в базе американского патентного ведомства самый странный из тех, что нам приходилось видеть.

По всей видимости в Ford подумали, а что будет в автономных автомобилях, которым не требуются водители, руль и педали? Вдруг пассажиры захотят сесть вокруг стола в поездке и, например, поиграть в настольные игры или перекусить?

Для этого в Ford придумали выдвижной стол, который убирается заподлицо в пол. Но что может произойти в случае аварии? Поэтому в стол интегрировано несколько подушек безопасности, которые открываются в случае аварии.

Конечно, пока это лишь идея и задумка, но кто знает, ведь эксперты говорят, что уже к 2030 году автономные автомобили войдут в повседневную жизнь людей.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
United States Patent and Trademark Office

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford

Ford готовит атаку на рынок Индии

19 сентября 2017
Ford Mustang

Ford привез в Европу самый мощный Mustang

11 сентября 2017
Ford Kuga

В России обнаружили более 20 тыс. опасных Ford Kuga

08 сентября 2017
Ford Transit

Ford Transit получил в России «подключенную» версию

05 сентября 2017
Ford Ranger Black Edition

Ford Ranger получил спецверсию

01 сентября 2017
Ford

Ford запатентовал съемные руль и педали

16 августа 2017

 Новости Ford

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Passat - volkswagen passat variant 2015 глубокоуважаемый Тест драйв
20 сентября 2017

Volkswagen Passat
"Глубокоуважаемый"
Jaguar F-Pace, Lexus RX - сравнительный тест jaguar f-pace 2016 и lexus rx 2016. оптический обман
Сравнительный тест
18 сентября 2017

Jaguar F-Pace, Lexus RX
"Оптический обман"
KIA Mohave - kia mohave 2018 оседлать бронтозавра
Тест драйв
15 сентября 2017

KIA Mohave
"Оседлать бронтозавра"
- suzuki gsx-s1000f abs в овечьей шкуре
Мотоциклы
14 сентября 2017


"В овечьей шкуре"

Написано новостей:

1 9 7 4 0