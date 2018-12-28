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28 дек 2018

Необычный Ford GT продали на аукционе

Необычный Ford GT продали на аукционе
Автор фото: фирма-производитель

Экспонируемый Ford действительно был не простым, а самым настоящим золотым. Кроме того, он оказался маленьким – примерно в двадцать пять раз меньше оригинальной модели, что в принципе не помешало ему заиметь стоимость, по которой можно было купить два обычных полноценных автомобиля

Ровно семьдесят пять тысяч долларов - именно за эту сумму был продан золотой лот. Да, за эти деньги можно купить чуть ли не десяток Renault Logan или один автомобиль из более премиального сегмента, однако кто-то решил купить именно модельку. Кстати, при изготовлении этой уменьшенной копии использовалось 18-каратное золото, что не помешало сделать ее максимально детализированной.

Да, у автомобиля во всех деталях, подробно выполнен салон и моторный отсек.  Что касается габаритов, то модель получилась 18 сантиметров длиной и весом в полтора килограмма, на секундочку, чистого золота. Интересно, что золотой Ford GT был изготовлен по запросу одного из потомков Генри Форда.

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При написании новости использовалась информация:
Car.ru, Авторамблер

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