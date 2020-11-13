Представлен электрический Ford E-Transit

Ford представил E-Transit — электрическую версию своего популярного грузового фургона Transit. Старт продаж назначен на конец 2021 года

E-Transit предложат во множестве различных модификаций. Покупатели смогут выбрать среди трех вариантов длины и трех — высоты. Плюс к этому автомобиль будет продаваться и с цельнометаллическим кузовом, и в качестве «голого шасси» под надстройку. В зависимости от конфигурации грузоподъемность фургона составит от 1470 до 1724 кг.

В E-Transit установлены электромотор (мощность — 269 л.с., крутящий момент — 429 Нм) и батарея емкостью 69 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке по методике EPA составляет 202 км для фургона с низкой крышей. Примечательно, что для европейских моделей по циклу WLTP намерили аж 350 км. E-Transit поддерживает зарядку как переменным, так и постоянным током. Встроенный зарядник мощностью 11,3 кВт позволяет справляться с этим за восемь часов, если же подключиться к станции на 115 кВт, то с 15 до 80% батарея пополнится за 34 минуты.