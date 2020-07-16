Saleen первым показал, как можно «прокачать» новый Ford Bronco

Американская компания Saleen готовит тюнинг-проект представленного вчера рамного внедорожника Ford Bronco. Saleen распространил эскизы будущего доработанного варианта, машине присвоили имя Saleen Big Oly Bronco

Этот проект навеян гоночным болидом Big Oly 1971 года, который имел каркасно-панельный кузов с внешними элементами, имитирующими дизайн первого Ford Bronco 1960-х. Оснащенный 351-сильным бензиновым V8 спортпрототип под управлением профессионального пилота Парнелли Джонса побеждал во многих соревнованиях по бездорожью, включая престижное ралли на выносливость Baja 1000.

Судя по рисункам, Saleen Bronco отличается от нового серийного Bronco практически всеми наружными кузовными панелями. Будут крылья с расширенными колесными арками, оригинальные бамперы со встроенными фарами (еще один блок фар располагается на крыше), большое заднее антикрыло и т. д. Автомобилю доработают и ходовую часть — планируются огромные внедорожные покрышки, повышенный клиренс, дополнительная защита мотора. О том, подвергнется ли модернизации силовая установка, не сообщается.