В России подорожали популярные модели Ford

По сообщениям аналитиков рынка автомобилей в РФ дилеры Ford увеличили цены на популярные модели. Величина подорожания колеблется от 9 до 40 тысяч рублей

Меньше других увеличились цены на Форд Фиеста. И седаны и хэтчбеки стали дороже в среднем на 9 тыс. руб. Несколько больше выросли цены Фокусов. Средняя цена повысилась на 12 тысяч. Мондео увеличил цену на 17 тысяч, за исключением версии Тренд, стоимость которой осталась на прежнем уровне. Кроссовер Ford Kuga подорожал больше других моделей. Средняя стоимость комплектаций этих автомобилей повысилась на 20 тысяч рублей. Некоторые, наиболее популярные комплектации скакнули на 40 тысяч.

Совсем недавно дилеры Форд уже повышали цены почти на весь свой модельный ряд. Это было в сентябре текущего года. Тогда повышение составляло те же 10-40 тысяч рублей. Однако, такие повышения не отпугивают клиентов. За текущий год с января месяца Ford в России продал уже более 38 тысяч машин различных моделей. Это на 10% превышает результаты прошлого года.