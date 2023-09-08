Анонсирована пассажирская версия Соболь NN

На официальном сайте завода ГАЗ появился раздел с модификацией Соболь NN под названием автобус. Стоимость автомобиля пока не известна

Ключевое изменение - 3-х рядный салон с посадочной формулой 2+2+3, при этом, второй ряд направлен против хода движения, а третий состоит из трех отдельных сидений. Разработчики предусмотрели, что задний ряд можно разложить в горизонтальное положение, для создания спального места. Габариты Соболь NN составляют: 5110/2068/2445 мм., а колесная база - 3005 мм.

Силовая установка осталась без изменений. Автомобиль оснащается дизельной «турбочетверкой» объемом 2,5 л. Мощность составляет 150 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 6-ступенчатая «механика». Привод - задний.