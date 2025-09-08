Новой «Волге» быть. Мантуров анонсировал старт производства автомобилей возрожденной марки

Марка «Волга», которая долгие годы была символом советского и российского автопрома, может вернуться на конвейер уже в ближайшее время. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, первый этап сборки и производства автомобилей планируется начать к весне 2026 года

Работы будут вестись на Горьковском автозаводе (ГАЗ), где в свое время выпускались легендарные седаны и универсалы. Власти и руководство предприятия пока не раскрывают деталей проекта и не называют технологического партнера, который должен помочь в возрождении марки.

О планах по возвращению «Волги» стало известно еще в 2023 году. Теперь проект выходит на практическую стадию, и, если сроки будут соблюдены, уже через год с небольшим бренд вновь появится на рынке.

Напомним, что прототипы будущих моделей показали на выставке в Нижнем Новгороде в мае 2024 года. Компания показала седан C40 и два кроссовера K30 и K40. Они были построены на базе соответствующих моделей марки Changan.

