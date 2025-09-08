Автомобильный портал Motorpage
8 сен 2025

Новой «Волге» быть. Мантуров анонсировал старт производства автомобилей возрожденной марки

Новой «Волге» быть. Мантуров анонсировал старт производства автомобилей возрожденной марки
Автор фото: фирма-производитель

Марка «Волга», которая долгие годы была символом советского и российского автопрома, может вернуться на конвейер уже в ближайшее время. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, первый этап сборки и производства автомобилей планируется начать к весне 2026 года

Работы будут вестись на Горьковском автозаводе (ГАЗ), где в свое время выпускались легендарные седаны и универсалы. Власти и руководство предприятия пока не раскрывают деталей проекта и не называют технологического партнера, который должен помочь в возрождении марки.

О планах по возвращению «Волги» стало известно еще в 2023 году. Теперь проект выходит на практическую стадию, и, если сроки будут соблюдены, уже через год с небольшим бренд вновь появится на рынке.

Напомним, что прототипы будущих моделей показали на выставке в Нижнем Новгороде в мае 2024 года. Компания показала седан C40 и два кроссовера K30 и K40. Они были построены на базе соответствующих моделей марки Changan.
 

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

Последние новости

...
ГАЗ-А

Дата в истории: 6 декабря 1932 года началась серийная сборка советского легкового автомобиля ГАЗ-А

06 декабря 2023
Соболь NN

Анонсирована пассажирская версия Соболь NN

08 сентября 2023

Концепт новой Волги от экс-дизайнера АвтоВАЗ

23 августа 2023

Возрожденной «Волге» - быть!

08 июня 2023
Sobol NN

Sobol NN примерил на себя новую роль

11 апреля 2023

ГАЗ собирается усилить свое присутствие в Юго-Восточной Азии

07 апреля 2023

 Новости GAZ

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Iskra - lada iskra (2025) разумная целесообразность Тест драйв
04 сентября 2025

Lada Iskra
"Разумная целесообразность"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) в поисках энергии атлантов
Тест драйв
28 августа 2025

Exeed Exlantix ET
"В поисках энергии Атлантов"
FAW Bestune T90 - faw bestune t90 (2025) семейная ценность?
Тест драйв
25 августа 2025

FAW Bestune T90
"Семейная ценность?"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 3 2 2