Концепт новой Волги от экс-дизайнера АвтоВАЗ

Бывший дизайнер АвтоВАЗ Василий Маркин представил свое видение будущего автомобиля марки “Волга”

Василий Маркин поделился своими рендерами автомобиля на личной странице соцсети “ВКонтакте”. На изображениях автомобиль предстает в современном стиле с несколькими вариантами кузова: седан и два универсала (обычный и кросс-версия Wagon Rock с увеличенным дорожным просветом). Длина седана - 4900 мм, а колесная база - 3000 мм.

Автомобили отличаются агрессивной внешностью и узкой светодиодной оптикой. У пятидверных версиях дверь багажника оснащена выразительным спойлером. Новая футуристичная версия “Волги” взяла от оригинала шильдики, широкие задние стойки кузова и пропорции.

На данный момент Василий Маркин работает старшим дизайнером экстерьеров в тех центре немецкого подразделения Hyundai Motor Europe. До этого он 9 лет проработал на аналогичной должности в “Автовазе”. Он приложил руку к созданию дизайнов рестайлинга Lada Granta и концептов Lada Vesta Sport и XRay Sport, Vision 4x4.

