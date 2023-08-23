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23 авг 2023

Концепт новой Волги от экс-дизайнера АвтоВАЗ

Концепт новой Волги от экс-дизайнера АвтоВАЗ
Автор фото: Василий Маркин

Бывший дизайнер АвтоВАЗ Василий Маркин представил свое видение будущего автомобиля марки “Волга”

Василий Маркин поделился своими рендерами автомобиля на личной странице соцсети “ВКонтакте”. На изображениях автомобиль предстает в современном стиле с несколькими вариантами кузова: седан и два универсала (обычный и кросс-версия Wagon Rock с увеличенным дорожным просветом). Длина седана - 4900 мм, а колесная база - 3000 мм.

Автомобили отличаются агрессивной внешностью и узкой светодиодной оптикой. У пятидверных версиях дверь багажника оснащена выразительным спойлером. Новая футуристичная версия “Волги” взяла от оригинала шильдики, широкие задние стойки кузова и пропорции.

На данный момент Василий Маркин работает старшим дизайнером экстерьеров в тех центре немецкого подразделения Hyundai Motor Europe. До этого он 9 лет проработал на аналогичной должности в “Автовазе”. Он приложил руку к созданию дизайнов рестайлинга Lada Granta и концептов Lada Vesta Sport и XRay Sport, Vision 4x4.
 

При написании новости использовалась информация:
motor, Журнал auto.ru

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