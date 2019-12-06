Флагманский седан Geely ушел с российского рынка

Geely начала оптимизацию модельного ряда в России. В ожидании свежих моделей бренда компания вывела из своей линейки флагманский седан Emgrand GT

Emgrand GT уже снят с конвейера, а дилеры распродали все автомобили со складов. «Поэтому было принято решение убрать этот седан из списка доступных для покупки» – сообщает Российская Газета со ссылкой на представителей бренда. Любопытно, что производство модели завершено и в Китае.

Любопытно, что тираж модели с момента ее запуска на рынок - более чем скромный. С февраля 2017 года, согласно статистике, россияне купили менее 100 седанов. Причиной слабого спроса стала относительная дороговизна модели. Между тем, самой продаваемой моделью марки в стране остается кроссовер Atlas: с января по октябрь было продано 5,8 тысячи экземпляров этой модели. Всего же за десять месяцев 2019 года дилеры реализовали 7,2 тысячи новых автомобилей Geely.