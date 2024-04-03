Geely Monjaro получил в России обновление

Компания Geely представила обновленный кроссовер Monjaro для российского рынка. Силовая установка осталась прежней, но есть ряд изменений в дизайне

Напомним, что под капотом Monjaro 2,0-литровый турбомотор мощностью 238 л.с. и 350 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатый “автомат”. Привод исключительно полный. Габариты модели также остались прежними: 4770/1895/1698 мм., колесная база - 2845 мм.

Все заметные изменения внутри. Слегка изменились дверные карты и добавлена иная атмосферная подсветка. Отделка выполнена из черных материалов экокожи и замши. Самая дорогая комплектация помимо этого, предложена в двух новых цветах кузова: изумрудный металлик и эксклюзивный Lomo Grey (матовый серый). Также предложены иные варианты 20-дюймовых колесных дисков.