Geely выводит на рынок новую гибридную версию Monjaro

Компания Geely расширяет свой модельный ряд новой версией Monjaro с гибридной силовой установкой i-HEV, которая, по заявлениям производителя, отличается экономичным потреблением топлива

Главной особенностью новинки стал расход топлива в 4,75 литра на 100 км по циклу WLTC. Сама силовая установка включает 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 161 л.с., который работает в паре с коробкой DHT и электродвигателем на 228 л.с. Заявленный разгон до 100 км/ч занимает 8,3 секунды, а максимальная скорость достигает 180 км/ч.

Габариты модели составляют 4795х1895х1689 мм при колесной базе 2845 мм. Внешне гибрид почти не отличается от бензиновой версии, но получил колесные диски нового дизайна и иные цвета кузова. В салоне установлен современный информационно-развлекательный комплекс, который объединяет экран «приборки» на 12,3 дюйма и двух тачскринов диагональю 25,6 дюймов каждый. В списке оснащения также значатся беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, панорамная крыша, передние кресла с функциями подогрева, вентиляции и массажа, а также аудиосистема с 16 динамиками.