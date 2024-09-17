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17 сен 2024

Появились первые изображения обновленного Geely Monjaro

Появились первые изображения обновленного Geely Monjaro
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely готовит к дебюту обновленный кроссовер Monjaro с приставкой L к названию. Напомним, что модель официально представлена на российском рынке и вошла в ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов в РФ

Судя по опубликованным фотографиям, новый Geely Monjaro в целом сохранит прежний дизайн, но будет отличаться некоторыми деталями. Появилась иная решетка радиатора с хромированной аркой и вертикальными ламелями. Здесь же можно заметить и серый минималистичный логотип бренда. Помимо этого, колесные диски получили новый дизайн. Внутри изменились материалы отделки и оформление центрального тоннеля.

Силовая установка останется прежней. Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 218 л.с. и 325 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. У версии подороже 2,0-литровый двигатель развивает 238 л.с. и 350 Нм крутящего момента. В этом случае коробка - 8-диапазонный “автомат”. Привод может быть как передний, так и полный.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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