Обновлённый Geely Monjaro оценили в 2 100 000 рублей

В Китае стартовали продажи обновленного Geely Monjaro (на родине Xingyue L). Цена по сравнению с дорестайлингом стала ниже на 6% - 157 700 юаней (2 100 000 рублей)

Дизайн автомобиля изменился исключительно в гибридной модификации, но ее продажи начнутся позже. На данный момент компания вывела на рынок бензиновую версию с турбированным мотором JLH-4G20TDB объемом 2,0 л. Мощность - 238 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Разработчики отказались от роботизированной трансмиссии в пользу 8-ступенчатого «автомата». Привод - передний или полный.

Известно, что в основе новой гибридной силовой установки лежит 1,5-литровая бензиновая «четверка» мощностью 163 л.с. Для нее будет положена более энергоемкая батарея по сравнению с актуальной модификацией. Напомним, что сейчас компания предлагает для гибрида батарею емкостью 41,2 кВт*ч. Запас хода на электротяге - 205 км. Трансмиссия - 3-ступенчатый «автомат». Привод исключительно передний.