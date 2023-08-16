Рассекречен обновленный Geely Monjaro

На сайте Минпромторга Китая появилась информация об обновленном Geely Monjaro, автомобиль должен поступить в продажу в следующем году

Отметим, что версия Monjaro с ДВС практически не изменилась. Единственное, что добавили разработчики - это новые дизайны колесных дисков для базовых комплектаций. Гибридная версия Monjaro обзавелась новой решеткой радиатора выпуклой формы и хромированными вертикальными пластинами, а также новыми бамперами. Вследствие этого длина кузова увеличилась до 4795 мм.

Версия с ДВС по прежнему оснащается бензиновым турбомотором объемом 2,0 л. Мощность - 238 л.с. Крутящий момент - 350 Нм. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный. Под капотом переднеприводной гибридной версии теперь форсированный 1,5-литровый турбированный мотор, развивающий 163 л.с. (было 150 л.с.). Трансмиссия вероятно останется прежней - 3-ступенчатый “автомат”.