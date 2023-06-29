Белорусские чиновники пересядут на национальные машины

Пока российские депутаты обсуждают необходимость пересаживания чиновников на российские машины, в Белоруссии окончательно решили пойти на радикальные шаги

Президент страны подписал указ, согласно которому, госорганы и госпредприятия будут обязаны закупать в качестве служебных авто легковушки производства белорусско-китайского СП «БелДжи». Есть в этом нормативном акте и одна «лазейка» - другие иномарки тоже можно покупать, но только в особых случаях. Силовые структуры также могут закупать машины иностранного производства.

Напомним, что СП «БелДжи» было создано в 2011 году. В конце 2017 года компания ввела в строй построенный с нуля завод полного цикла, он работает со сваркой и окраской кузовов.