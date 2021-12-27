Что привезет в Россию Geely в следующем году

В новом году нам покажут сразу две модели. Первая – обновленный Geely Atlas Pro. Вторая – среднеразмерный кроссовер KX-11

Начнем, пожалуй, с «Атласа», так как его дебют состоится первым – уже в начале следующего года. Фактически, все обновление сводится к появлению новой конфигурации с передним приводом, турбированным двигателем 1.5 на 177 лошадиных сил и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Что касается KX-11, его дебют состоится лишь во втором полугодии. Автомобиль интересен, как минимум, тем, что построен на платформе CMA, которая разрабатывалась совместно со специалистами марки Volvo. Отметим, что популярный в нашей стране шведский кроссовер Volvo XC40 также базируется на данной архитектуре. Пока неизвестно с какими именно двигателями кроссовер приедет в Россию, однако, в Китае автомобиль предлагается с двухлитровой турбочетверкой на 218 лошадиных сил.