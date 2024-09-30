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30 сен 2024

Galaxy Starship 7 от Geely получит новейшую гибридную силовую установку

Galaxy Starship 7 от Geely получит новейшую гибридную силовую установку
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely ведет разработку нового поколения гибридной системы Thor. Первой моделью, которая получит обновленную силовую установку, будет кроссовер Galaxy Starship 7

Предварительно известно, что в основе силовой установки лежит 1,5-литровый ДВС мощностью 112 л.с. Средний расход топлива - 3,0 л. на 100 км. Максимальный запас хода в гибридном режиме будет достигать 2000 км. Информации об электромоторе нет, но вероятно, что будущий кроссовер получит один или два электродвигателя в зависимости от комплектации.

Starship 7 - это среднеразмерный кроссовер длиной 4740 мм., шириной 1905 мм. и высотой 1685 мм. Колесная база - 2755 мм. Одним из главных примечательных элементов автомобиля станет его интерьер. Судя по ранее опубликованным изображениям, внутри установлен широкий экран по центру передней панели, выполняющий роль “приборки” и мультимедийной системы. Помимо этого здесь есть овальный руль и минималистичный центральный тоннель с сенсорным контроллером управления различными системами автомобиля.

При написании новости использовалась информация:
mydrivers

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