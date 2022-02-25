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25 фев 2022

Geely сертифицировала новый кроссовер для России

Geely сертифицировала новый кроссовер для России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Geely объявила о том, что новый кроссовер Monjaro, который должен стать флагманской моделью марки в нашей стране, получил ОТТС

Да, кроссовер будет называться именно Monjaro, а не KX11, как предполагалось ранее. Впрочем, в вопросы нейминга мы погружаться не будем, а поговорим о технических характеристиках кроссовера. Для российского рынка у Monjaro заявлен лишь один мотор – двухлитровый турбированный двигатель, мощностью в 238 лошадиных сил, который будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода.

Любопытно, но на китайском рынке присутствуют и переднеприводные модификации, в них применяется тот же самый мотор, но слегка «задушенный» (мощность 218 лошадиных сил).

Что касается оснащения, то уже в базе автомобиль получит систему бесключевого доступа, цифровую приборную панель, светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль и набор водительских ассистентов, включая функции помощи при спуске или подъеме.  Опционально может быть предложен адаптивный круиз-контроль,  системы контроля полосы и автоматической парковки.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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