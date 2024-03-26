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26 мар 2024

Geely анонсировала новый электрокроссовер

Geely анонсировала новый электрокроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely опубликовала тизер нового кроссовера, который будет выпускаться под дочерним брендом Galaxy. Дебют новинки состоится на Пекинском автосалоне в 2024 году

На данный момент никакие технические характеристики не приводятся. Можно только предположить, что автомобиль получит гибридную или полностью электрическую силовую установку. Согласно плану компании, помимо этой модели, под брендом Galaxy выпустят еще два электрических кроссовера, один из которых будет отличаться повышенными внедорожными характеристиками. Все они будут делить одну и ту же платформу.

На тизерных изображениях видно, что кроссовер не отличается уникальным дизайном. Округленные пропорции кузова, скрытые дверные ручки,  спортивно выглядящие бампера - все это мы видели у Galaxy L7, Galaxy L6 и Galaxy E8. Напомним, что литерра “L” подразумевает гибрид, а “E” -  электрокар. И все же, невооруженным взглядом видно, что новинка в большей степени похожа на E8, в связи с чем мы можем предположить, что кроссовер окажется электрическим и будет называться E7.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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