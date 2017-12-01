Кроссовер Geely Atlas, который станет на нашем рынке флагманской моделью компании, будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями. Оба они атмосферные объемом 2 и 2,4 литра мощностью 139 и 149 л.с. Первый будет компоноваться исключительно с механической коробкой передач, второй — с 6-диапазонным «автоматом».

Напомним, что кроссовер Geely Atlas для российского рынка производится на белорусском заводе «Белджи». Данная модель уже продается на китайском рынке под именем Boyue. Впервые для моделей Geely кроссовер получил полноприподные версии.

Кроссовер длиной 4519 мм разрабатывался европейской командой Geely, а над дизайном работал бывший шеф-дизайнер Volvo Петер Хорбери. Машина отличается довольно богатой комплектацией: она получила панорамную крышу, виртуальную приборную панель, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.



Цены на Geely Atlas будут объявлены позднее. По неофициальной информации довольно богато оснащенная базовая переднеприводная версия кроссовера будет стоить около 1,2 миллиона рублей.