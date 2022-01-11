Geely Atlas Pro существенно подешевел

Компания Geely обнародовала цены на базовую модификацию кроссовера Atlas Pro. Отличия здесь заключаются не только в оснащении, но и в агрегатах.

Самый важный пункт заключается в том, что в базе Atlas Pro перестает быть гибридом. Да, автомобиль сохраняет турбированный 177-сильный двигатель, однако, никаких электрических надстроек здесь не будет. Еще один важный технический нюанс – роботизированная коробка передач уступила место обычному автомату.

Что касается опций, в базовую комплектацию Comfort для нового Atlas Pro войдут 17-дюймовые колёсные диски, светодиодные задние фонари, задние парктроники и электро­зеркала. В салоне появятся 7-дюймовая приборная панель, медиасистема с 12,3-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида и 4 USB-портами, двухзонный климат-контроль. Отметим, что новая модификация на 265 тысяч дешевле обычного Atlas Pro.