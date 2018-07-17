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17 июл 2018

Geely Binrui: копия флагмана в компактном формате

Geely Binrui: копия флагмана в компактном формате
Автор фото: фирма-производитель

Компания Geely в последнее время сосредоточена на кроссоверах, что и понятно, это самый быстро растущий сегмент во всем мире. Но и про седаны, по-прежнему любимые, как в Китае, так и на развивающихся рынках не забывает.

Вторым седаном после флагманского Emgrand GT, разработанным под руководством английского шеф-дизайнера Geely Петера Хорбери стал компактный Binrui, который на экспортных рынках будет продаваться под именем Geely Emgrand GT.

Собственно, судя по всему, Хорбери либо особо не старался, либо пытается создать единый стиль для всех легковых моделей Geely: новинка является практически полной копией флагманского Emgrand GT (который на родине продается под именем Borui).

Новинка почти на 300 мм короче Emgrand GT – 4680 против 4950 мм. То есть машина относится к гольф-классу, а в ее конкуренты можно записать Toyota Corolla и Volkswagen Jetta.

Но на дизайне сходство двух моделей заканчивается. Geely Binrui построен на старой платформе, лицензию на которую китайцы купили у Toyota. На ней, например, сделан седан Geely Emgrand 7, который продается и в России. Спереди у машины независимая подвеска, а сзади — полунезависимая.

Впрочем, интерьер у машины вполне в духе времени: виртуальная приборная панель, широкоформатный экран информационно-развлекательной системы, зеркало заднего вида без рамки. В зависимости от версии Geely Binrui будет оснащаться однозонным климат-контролем, кожаным салоном, передними сиденьями с электрорегулировками, адаптивным круиз-контролем и камерой заднего вида.

Для седана предусмотрено два бензиновых двигателя, оба с турбонаддувом: первый объемом один литр выдает 136 и л.с. , второй — 1,4-литровый мощностью 133 л.с. Но если литровый двигатель будет доступен только с механической коробкой передач, то второй комплектуется исключительно вариатором.

Появится ли Geely Binrui/Emgrand SL в России? Высокими продажами китайская компания похвастать не может, но ведет на нашем рынке довольно агрессивную маркетинговую политику. Так что, не исключено, что новинка доберется и до нас, но уже в следующем году.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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