Geely Coolray получил белорусскую прописку

На заводе «Белджи» началось производство компактного кроссовера Geely Coolray. Этот автомобиль построен на модульной платформе BMA, разработанной совместно с Volvo

На «Белджи» собраны первые 300 экземпляров Coolray, а до конца года планируется выпустить 2000 кроссоверов. Пока модель собирают крупноузловым методом, но уже ведётся подготовка к выпуску по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

Белорусский Geely Coolray оснащается только 1,5-литровой бензиновой «турботройкой» мощностью 177 л.с. (250 Н•м). Двигатель, устанавливающийся также на Volvo XC40, идёт в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями и передним приводом. Geely уже получила российское Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Coolray, оно датируется 19 октября 2019 года, но в нем местом производства указан завод Geely в Линьхае, КНР. Видимо, белорусский завод в ОТТС впишут в ближайшие дни.