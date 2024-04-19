Geely готовится представить новый флагманский кроссовер

Китайская компания Geely на Пекинским автосалоне в этом месяце представит свой новый флагманский кроссовер, который будет производиться под брендом Galaxy. Предполагается, что он получит индекс L9

Пока опубликовано только тизер изображение профиля автомобиля, на котором можно заметить, что вставка под решетку радиатора получит светодиодную подсветку, а оконная арка получила хромированную накладку. По форме кузова L9 очень напоминает кроссовер Aito M9, вероятно, и по габаритам они будут сопоставимы. Из других интересных дизайнерских особенностей: спойлер над дверью багажника, необычные 3-спицевые колесные диски и сенсорные дверные ручки.

Ожидается, что L9 получит гибридную силовую установку, в составе которой 1,5-литровый турбомотор и один или два электродвигателя в зависимости от комплектации. Младшая модель L7 с этой же установкой развивает 390 л.с. (передний привод) и 664 л.с. (полный привод).