Geely Preface получил новый мотор для российского рынка

Компания Geely вывела на российский рынок обновленную версию седана Geely Preface. Модель получила новый силовой агрегат, который должен стать заметно экономичнее

Речь идет о 2,0-литровом турбированном двигателе, мощность которого 150 л.с. и 325 Нм крутящего момента. Это заметно меньше актуальной версии (200 л.с. и 325 Нм), но, согласно опубликованной информации, двигатель отличается более высокой топливной эффективностью при небольших потерях тяговых характеристик. Средний расход топлива заявлен на уровне 7,1 литра на 100 км.

Впрочем, динамика все же изменилась. Разгон до 100 км/ч теперь занимает 9,5 секунды вместо прежних 7,1. Двигатель по-прежнему работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод – передний.