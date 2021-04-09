Geely GS11 уходит из России

Китайский концерн прекращает поставки данного кроссовера, однако, официальных заявлений по выводу модели с рынка нет

Хотя все говорит именно об этом – с официального сайта модель убрали, а дилеры информируют о том, что автомобили уже закончились, и если что-то и продается, то речь идет о каких-то единичных остатках. Интересно, что портал «Китайские автомобили» даже направил запрос в офис Geely, дабы представители марки могли прояснить ситуацию. Официальный ответ, к сожалению, ясности не привнес – да, поставки прекращены, но точка в жизненном цикле на отечественном рынке не поставлена.

Впрочем, с высоким процентом вероятности модель полностью уйдет с рынка. К сожалению, она сама по себе была не слишком популярна и проигрывала своим собратьям – Tugella, Coolray и бестселлеру Atlas. Для наглядного сравнения вот вам цифры из отчета АЕБ за прошлый год - GS удалось реализовать в количестве 118 экземпляров, тогда как Atlas разошелся семитысячным тиражом.