Автомобильный портал Motorpage
9 апр 2021

Geely GS11 уходит из России

Geely GS11 уходит из России
Автор фото: фирма-производитель

Китайский концерн прекращает поставки данного кроссовера, однако, официальных заявлений по выводу модели с рынка нет

Хотя все говорит именно об этом – с официального сайта модель убрали, а дилеры информируют о том, что автомобили уже закончились, и если что-то и продается, то речь идет о каких-то единичных остатках. Интересно, что портал «Китайские автомобили» даже направил запрос в офис Geely, дабы представители марки могли прояснить ситуацию. Официальный ответ, к сожалению, ясности не привнес – да, поставки прекращены,  но точка в жизненном цикле на отечественном рынке не поставлена.

Впрочем, с высоким процентом вероятности модель полностью уйдет с рынка. К сожалению, она сама по себе была не слишком популярна и проигрывала своим собратьям – Tugella, Coolray и бестселлеру Atlas. Для наглядного сравнения вот вам цифры из отчета АЕБ за прошлый год -  GS  удалось реализовать в количестве 118 экземпляров, тогда как Atlas разошелся семитысячным тиражом.

При написании новости использовалась информация:
car.ru

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