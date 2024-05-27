Geely Icon Butterfly получил автопилот, кинотеатр и подешевел до 13 400$

Компания Geely выводит на родной рынок новую версию кроссовера Icon под названием Butterfly. Она получила несколько новых фишек, при этом базовая комплектация подешевела до 13 400 долларов (1 200 000 рублей)

Никаких изменений в плане дизайна нет. Единственное, покупателям предложили новые цвета: розовый и серый. Примечательно, что за относительно небольшую цену автомобиль сразу предложен с черной крышей и скрытыми дверными ручками. Ранее такие атрибуты были у более дорогих версий. Точные габариты: 4350/1815/1620 мм, при колесной базе в 2640 мм.

Конечно, система помощи водителю доступна не с начальной комплектации. Она включает автоматическую парковку, мониторинг слепых зон, автоматическое экстренное торможение и мониторинг состояния водителя. Кроме этого, автомобиль получил панорамную крышу площадью 1,7 квадратных метров и экран для проектора, который крепится на дверь багажника с внутренней стороны.

Под капотом, как и раньше - 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 178 л.с. и 290 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатый “автомат” DCT. Заявленное время до “сотни” - 7,9 с. Средний расход - 6,3 л. на 100 км. Привод исключительно передний.

