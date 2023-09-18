Geely начала продажи Galaxy L6

Китайская компания Geely начала продажи гибридного седана Galaxy L6. Автомобиль оценивается от 115 800 юаней (1 536 000 рублей)

Galaxy L6 - это вторая модель в семействе после кроссовера Galaxy L7. Дизайн двух автомобилей достаточно схож, но у L6 есть свои собственные оригинальные черты. Передняя оптика выполнена в виде более широкой светодиодной полосы. Блок ходовых огней выполнен в Т-образной форме. Внутри установлено два экрана - 10,25-дюймовая «приборка» и 13,2-дюймовый экран мультимедийной системы. Напомним, что в L7 имеется дополнительный цифровой экран для переднего пассажира. Габариты автомобиля примерно соответствуют размерам Toyota Corolla: 4782/1875/1489 мм., а колесная база - 2752 мм.

Galaxy L6 оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 163 л.с. и два электродвигателя по одному на каждой оси. Суммарная мощность составит 390 л.с. и 535 Нм крутящего момента. Паспортный разгон до «сотни» - 6,3 с. Емкость батареи - 9,11 или 19,09 кВт*ч. Максимальный запас хода - 1370 км. Автомобиль комплектуется 3-ступенчатой коробкой DHT Pro. Привод - передний.