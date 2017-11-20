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20 ноя 2017

Geely открыла собственный завод в Белоруссии

Geely открыла собственный завод в Белоруссии
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely запустила производство на СП «Белджи», созданном в Белоруссии. В принципе, завод можно назвать полностью китайским, так как белорусская сторона дала под проект землю и предоставила компании налоговые льготы.

На заводе пока организовано полноценное (со сваркой и окраской) производство только одной модели, кроссовера Atlas, продажи которого вскоре стартуют на российском рынке. Большинство комплектующих на завод будут поставлять компании, сотрудничающие с Volvo, которая также принадлежит Geely.

Цех сборки делится на три основные линии: линию интерьера, линию шасси и линию окончательной сборки. На заводе реализованы новейшие технологические решения. Так, к примеру, для обеспечения высокой коррозионной стойкости кузова автомобиля применена технология катафорезного грунтования с использованием системы управления процессом «Аналит».

Цех окраски рассчитан на 8 цветов окраски. Для нанесения покрытия на наружные поверхности кузова применяются современные роботы Durr со сложной кинематикой, обеспечивающей гарантированно высокое качество покраски на поверхностях любой конфигурации. Отличительная особенность принятой технологии покраски кузовов — экологичность и экономичность процесса при условии обеспечения гарантированно высокого качества. Для покраски используются экологичные материалы на водной основе и электростатические методы нанесения покрытия, обеспечивающие 95 %-98 % переноса материала на кузов, что в сравнении с традиционной технологией пневматического нанесения снижает величину потерь лакокрасочных материалов в 8-10 раз. 

В цеху сварки организована контрольно-измерительная лаборатория контроля геометрии кузова лазерными датчиками и контактными головками на специальной контрольно-измерительной машине. Для обеспечения высокого качества сварки кузовов применяются системы контактной сварки Bosch Rexroth с адаптивным регулятором по частоте тока. Уникальность таких сварочных систем заключается в способности регулировать параметры процесса сварки в режиме реального времени и обеспечивать стопроцентный контроль качества сварных точек. 
 

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