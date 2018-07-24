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24 июл 2018

Geely переходит на модульную платформу

Geely переходит на модульную платформу
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely сегодня, пожалуй, находится на самом острие прогресса среди китайских автомобильных компаний. Как и большинство других крупных автопроизводителей она переходит на модульную платформу.

В компании утверждают, что платформу BMA (B-Segment Modular Architecture) создали самостоятельно, хотя из нее торчат уши платформы CMA (Compact Modular Architecture), которую создавала Volvo, принадлежащая Geely. Выдает родство блок батарей для гибридных версий, расположенный в центральном тоннеле, точно также как у CMA. Единственное различие между платформами: у BMA задняя подвеска может быть только полунезависмой, в то время как у CMA она полностью независимая.

Первой моделью, которая построена на BMA, стал кроссовер Geely SX11. Компания опубликовала его изображения в камуфляже. Несмотря на довольно солидный вид машина относится к сегменту компактных кроссоверов: ее длина 4340 мм, а колесная база равна 2600 мм (против 2700 у Volvo XC40 на платформе CMA).

Geely пока не разглашает технические подробности о машине, но они стали известны благодаря утечки из китайского сертификационного бюро. Кроссовер получит 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 177 л.с. и 6-ступенчатые механическую и автоматическую коробки передач. Привод, вероятнее всего, у машины будет исключительно передний.

Официальная премьера Geely SX11 намечена на осень, а продажи в Поднебесной стартуют в конце года. Вероятнее всего, доберется машина и до российского рынка, но не ранее второй половины следующего года. Позднее китайская компания сделает на модульной платформе целую россыпь седанов, хэтчбеков и кроссоверов.

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При написании новости использовалась информация:
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