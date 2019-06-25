Geely показал обновленный Atlas

Компания Geely представила обновленный кроссовер Boyue для китайского рынка, который в России продается под названием Atlas

От предшественника Geely Boyue Pro можно отличить благодаря полностью измененной передней части кузова с увеличенной радиаторной решеткой, капотом слегка измененной формы, а также с другой светодиодной оптикой. Сзади появился иной бампер и фонари с трехмерным узором. Внутри появилась другая передняя панель с увеличенной цифровой приборкой и уменьшенный селектор трансмиссии. Кроссовер стал доступен с информационно-развлекательным комплексом нового поколения с полностью переработанным интерфейсом. Вместе с автомобилем покупатель получит специальные смарт-часы, при помощи которых можно будет управлять некоторыми системами кроссовера.

В линейку двигателей вошел модернизированный 1,8-литровый турбированный бензиновый мотор, адаптированный под современные экологические стандарты. Кроме того, Geely Boyue Pro будет доступен с трехцилиндровым наддувным агрегатом объемом 1,5 л, который был разработан совместно со специалистами Volvo. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.







