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3 авг 2020

Geely показала новый седан на базе Volvo

Geely показала новый седан на базе Volvo
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely поделилась первыми официальными фотографиями нового седана на платформе CMA от Volvo. Модель проходит финальные тесты и готовится выйти в серию

Preface («Предисловие») стал первым автомобилем Geely, разработанным в рамках философии Technology Geely 4.0. В компании ее описывают как «новую эру автомобилестроения». Preface станет уже второй моделью Geely, построенной на модульной архитектуре CMA (Compact Modular Architecture) – на ней базируется купеобразный кроссовер FY11. В гамме марки Volvo, принадлежащей Geely, CMA лежит в основе кроссовера XC40 и большинства моделей дочерней марки Lynk&Co.

Geely Preface выйдет на рынок с безальтернативной двухлитровой «турбочетверкой» Volvo семейства Drive-E. Мощность мотора составляет 190 лошадиных сил (300 Нм). Какая трансмиссия достанется седану, пока неизвестно. Пару двигателю могут составить семидиапазонный автомат Aisin, «робот» 7DCT или шестиступенчатая «механика». Привод – только передний.

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