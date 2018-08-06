Компактный кроссовер Geely SX11 — первая модель компании, построенная на модульной платформе BMA (B-Segment Modular Architecture). Официально машину покажут в конце осени, но с обликом кроссовера можно познакомиться уже сейчас

Заметно, что шеф-дизайнер Geely Питер Хорбери хочет окончательно избавить китайскую марку от азиатского имиджа. Облик у машины получился цельным, без каких-либо заимствований у конкурентов.

Спереди в глаза бросаются S-образные дневные ходовые огни в фарах, у машины ниспадающая линия крыши. Верхняя часть задних стоек затемнена, создавая эффект «парящей» крыши. Несмотря на компактные размеры (длина Geely SX11 всего 4430 мм), кроссовер выглядит довольно солидно.

Geely пока не разглашает технические подробности о машине, но они стали известны, благодаря утечке из китайского сертификационного бюро. Кроссовер получит 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 177 л.с. и 6-ступенчатые механическую и автоматическую коробки передач. Привод, вероятнее всего, у машины будет исключительно передний.