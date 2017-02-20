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20 фев 2017

Geely пополнил свою российскую линейку седаном Emgrand GT

Geely пополнил свою российскую линейку седаном Emgrand GT
Автор фото: фликр.ком

Пресс-служба китайской компании Geely объявила о старте продаж на территории РФ нового седана бизнес-класса Emgrand GT.

Как и было обещано, первая партия флагманских бизнес-седанов Emgrand GT добралась до шоу-румов официальных дилеров китайского автопроизводителя в России. Как отмечают в компании, новинка будет доступна россиянам в тех вариантах оснащения - Standard, Comfort и Flagship, которые разделят общую моторную гамму из двух двигателей – 2,4-литрового мощностью 148 л.с. и 1,8-литровыого мощностью 163 л.с.. При этом, вне зависимости от комплектации, оба мотора будут работать в паре исключительно с шестиступенчатой АКПП.

В список технического оснащения начальной версии автомобиля входит: мультифункциональный руль с гидроусилителем, система двухзонного климат-контроля, задние парковочные датчики, датчики дождя и света, комплект передних и боковых подушек безопасности, система бесключевого доступа и запуска двигателя, электропривод и подогрев для боковых зеркал, а также аудиосистема с шестью колонками и USB и AUX-разъемами. Кроме того, в числе базовых электронных систем значатся: система круиз-контроля, система экстренного торможения (Brake Assist), система курсовой устойчивости (ESC), а также антипробуксовочная (ASR) и антиблокировочная (ABS) системы. В этой комплектации стоимость седана с 2,4-литровым двигателем составит от 1 389 000 рублей.

В более продвинутой версии становится доступен 1,8-литровый агрегат, а также следующие опции: камера заднего вида, система контроля чистоты воздуха в салоне, внутренняя подсветка Ambilight, панорамная крыша, а также пара дополнительных колонок и восьмидюймовых экран для информационно-развлекательного комплекса. Эта версия автомобиля обойдется будущему владельцу, как минимум, в 1 663 000 рублей.

Комплектация Flagship отличается от более бюджетный версий седана наличием проекционного дисплея, системы автоматической парковки, шторками для задних стекол, системой мониторинга «мертвых» зон, а также дополнительной коленной подушкой безопасности для водителя. Новый седан с полным комплектом оснащения можно будет приобрести за 1 739 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, Drive, Автостат

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