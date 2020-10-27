Geely построит новый завод для выпуска премиальных электрокаров

С конвейера нового предприятия будут сходить по 30 тысяч электромобилей Polestar в год

Geely Holding Group планирует построить завод в китайском городе Чунцин, где наладят производство премиальных электромобилей Polestar, сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники. По предварительным данным, мощности будущего предприятия составят 30 тысяч машин в год. Ни в Geely, ни в Polestar эту информацию пока не подтвердили.

В настоящее время автомобили Polestar собирают на фабрике в промышленном центре китайского Чэнду, которая открылась в конце лета 2019 года. Это предприятие позиционируется как «одно из самых экологичных производств в стране». Там уже налажен выпуск гибрида Polestar 1, а весной этого года к нему присоединился электрический фастбек Polestar 2. На сегодняшний день Geely Holding Group включает, помимо автопроизводителя Geely Auto, бренды Volvo, Proton, Lotus, Lynk&Co, Polestar, производителя лондонских кэбов London Electric Vehicle Company и разработчика летающих автомобилей Terrafugia.