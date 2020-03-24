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24 мар 2020

Geely представил новый кроссовер

Geely представил новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Geely представила новый семиместный кроссовер под названием Haoyue. Продажи машины на местном рынке стартуют уже в ближайшее время

Длина автомобиля составляет 4835 мм, ширина — 900 мм, а высота — 1780 миллиметров. Таким образом, Haoyue стал самой большой машиной в модельном ряду Geely. Дорожный просвет кроссовера равен 190 миллиметрам. Автомобиль получил фирменную решетку радиатора, панорамную крышу, а также светодиодные фары и фонари. В салоне устанавливаются цифровая приборная панель и большой сенсорный экран мультимедийной системы.

В гамму моторов кроссовера Haoyue вошел 1,5-литровый бензиновый двигатель. Мощность агрегата составляет 177 лошадиных сил. Также клиентам предложат 1,8-литровый турбомотор с отдачей 184 лошадиные силы. Все остальные технические характеристики машины пока держатся в секрете.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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