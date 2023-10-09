Geely представила новый кроссовер Starray для рынков Ближнего Востока

Китайская компания Geely вывела на рынки Кувейта и Саудовской Аравии новый кроссовер Starray. Официальный дебют данного автомобиля в России запланирован на 2024 год

Geely Starray на родине больше известен как Geely Boyue L и фактически является вторым поколением модели Boyue, которое дебютировало в августе 2022 года. Автомобиль отличается современным дизайном с П-образной передней светодиодной оптикой и крупной решеткой радиатора с вертикальными элементами. Для экспортных рынков предназначены исключительно дорогие комплектации, главная отличительная особенность которых - экран мультимедийной системы диагональю 13,2 дюйма. Также оснащение включает цифровую приборную панель, систему бесключевого доступа и климат-контроль.

Под капотом - турбированная бензиновая “четверка” объемом 2,0 л. Мощность - 218 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” составит 8,2 с. Максимальная скорость - 215 км/ч. Автомобиль комплектуется 7-ступенчатым “роботом”. Привод исключительно передний.