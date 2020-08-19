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19 авг 2020

Geely представила первый серийный седан на базе Volvo

Geely представила первый серийный седан на базе Volvo
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely показала серийную версию нового седана Preface. Модель станет вторым автомобилем марки, созданным на модульной платформе CMA, совместно разработанной с инженерами Volvo

По предварительным данным, Geely Preface оснастят двухлитровым наддувным четырехцилиндровым двигателем мощностью 190 л. с., который будет работать вместе с семиступенчатой роботизированной коробкой.

Любопытно, что первой моделью Geely, которую создали на базе CMA, стал кроссовер FY11. Ранее стало известно, что китайцы получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый купе-кроссовер, который на отечественном рынке будут продавать под названием Tugella.

В России в линейку двигателей Geely Tugella войдут два двухлитровых бензиновых турбомотора мощностью 199 и 237 лошадиных сил. Агрегаты работают вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроссовер будет доступен вместе с передним или с полным приводом.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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