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19 мар 2025

Geely привез в Россию электрический кроссовер EX5

Geely привез в Россию электрический кроссовер EX5
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely официально запустила продажи своего нового электрического кроссовера EX5 в России. Данная модель на родном рынке известна, как Galaxy E5, и продается с лета 2024 года

Кроссовер EX5 базируется на новой платформе GEA (Geely Electric Architecture). Его габариты: 4615/1901/1670 мм., при колесной базе в 2750 мм. Внешне он напоминает другую электрическую модель Galaxy E8. У них идентичная светодиодная оптика, подсветка, имитирующая решетку радиатора и бампера со светодиодными элементами. Внутри установлены два отдельных экрана “приборки” и мультимедийной системы. Имеется множество мест для хранения вещей, например под сиденьями заднего дивана. Всего компания заявляет о 33-х таких отсеках.

На нашем рынке EX5 комплектуется одним электромотором мощностью 218 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 6,9 с. Емкость аккумулятора составляет 60,2 кВт*ч. Запас хода - 430 км по циклу WLPT.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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