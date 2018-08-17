Компания Geely звезд с неба на российском рынке не хватает, но наша страна для этой китайской компании очень важна. Поэтому на Московский международный автосалон в конце августа Geely привезет сразу несколько новинок

Основной премьерой станет кроссовер SX11, который совсем недавно был представлен в Поднебесной. Это первая модель Geely, построенная на модульной платформе BMA (B-Segment Modular Architecture). Машина оснащена 1,5-литровым турбомотором, знакомым по кроссоверу Volvo XC40. Но если на шведской машине он выдает 156 л.с., то на Geely SX11 — 177 л.с. Двигатель агрегатирован с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Еще одной российской премьерой станет гибридный седан Geely GE, который компания также показала в этом году. В Китае он известен под именем Borui GE. Машина построена на базе обычного седана Borui, но ее внешность слегка изменили. Интерьер же у гибрида полностью самостоятельный с виртуальной приборной панелью и 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы, которые визуально объединены.

Силовая установка машины состоит из 1,5-литрового турбомотора (156 л.с.), электродвигателя и блока литий-ионных аккумуляторов в центральном тоннеле. В Geely говорят, что GE способен проехать исключительно на электротяге до 60 километров, а средний расход топлива равен 1,6 литра на 100 километров.

Обещает Geely и сюрпризы, связанные с новой линейкой, которую в компании называют «Поколение 3.0». Что это будут за машины пока не известно.

